الزين لعشرين30: لا طاقة خضراء على الأرض فمثلًا السولير بانيل يحتاج كل لوح إلى سبعين كيلو من الانبعاثات ليُصنّع فيجب أن يتغير النمط الصناعيّ في العالم قبل أن يتغيّر النمط الإستهلاكيّ

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