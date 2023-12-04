فرج الله لعشرين30: 86 في المئة من الغازات الدفيئة هي ناتجة عن حرق الوقود الأحفوريّ حسب التقرير الرابع لوزارة البيئة ولبنان من الدول الريادية في المِنطة في إنتاج التقارير البيئية

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