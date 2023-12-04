مديرة جمعية التحريج في لبنان مايا نعمة لعشرين30: 13 في المئة من غابات لبنان كثيفة وحوالى 11 في المئة منها متفرقة حسب آخر الإحصاءات وهي نسبة جيّدة لكن لا نستطيع أن نخسر المزيد من الأشجار

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