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o
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o
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آخر الأخبار
2023-12-04 | 16:53
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الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ يقتحم أطراف مخيم جنين وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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