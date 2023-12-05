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المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالصواريخ وتم اصابته اصابة مباشرة

آخر الأخبار
2023-12-05 | 04:20
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المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالصواريخ وتم اصابته اصابة مباشرة
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المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالصواريخ وتم اصابته اصابة مباشرة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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