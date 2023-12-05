أمير قطر: من العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة

أمير قطر: من العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة

المتحدث باسم الصليب الأحمر في غزة لـ"الجزيرة": ما تشهده خانيونس اليوم يشبه ما تعرض له شمالي القطاع في بداية الحرب