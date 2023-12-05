أمير قطر: نجدد دعوتنا لتحقيق دولي بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل

نجوم ستار أكاديمي 1 يغنون "نحنا لمين منغنّي" مجدداً... بعضهم ظهر مع أطفاله! (فيديو)

نجوم ستار أكاديمي 1 يغنون "نحنا لمين منغنّي" مجدداً... بعضهم ظهر مع أطفاله! (فيديو)

أمير قطر: لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني والأمن غير ممكن من دون سلام دائم وحل عادل للقضية الفلسطينية