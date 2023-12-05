وزير الدفاع: انتهاك فاضح لقرار مجلس الامن الرقم ١٧٠١ ما يستوجب ادانة عملية من المجتمع الدولي الذي ينادي ليل نهار بتطبيق هذا القرار تحديدا الى اسرائيل التي ترفض منذ العام ٢٠٠٦ تطبيقه

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