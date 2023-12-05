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أمير قطر: صمت المجتمع الدولي وتجاهل القوى الفاعلة للكارثة الإنسانية يضاعفان معاناة سكان غزة
آخر الأخبار
2023-12-05 | 17:26
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أمير قطر: صمت المجتمع الدولي وتجاهل القوى الفاعلة للكارثة الإنسانية يضاعفان معاناة سكان غزة
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