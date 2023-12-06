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المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة: شمال غزة بالكامل أصبح من دون خدمات صحية
آخر الأخبار
2023-12-06 | 02:29
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المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة: شمال غزة بالكامل أصبح من دون خدمات صحية
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