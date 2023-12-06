الصادق للـLBCI: لدى لودريان مخاوف كبيرة من توسّع الحرب وأعرب لنا عن اندهاشه برفض بعض اللبنانيين أن يكون هناك قائد للجيش في هذه الأحوال الحرجة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك