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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخ أرض أرض أطلق باتجاه أراضينا في منطقة البحر الأحمر

آخر الأخبار
2023-12-06 | 06:27
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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخ أرض أرض أطلق باتجاه أراضينا في منطقة البحر الأحمر
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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخ أرض أرض أطلق باتجاه أراضينا في منطقة البحر الأحمر

 
 
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