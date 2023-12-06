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الخارجية الفرنسية: نشدد على ضرورة ممارسة جميع الأطراف أقصى قدر من ضبط النفس من أجل منع اندلاع حريق إقليمي
آخر الأخبار
2023-12-06 | 07:45
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الخارجية الفرنسية: نشدد على ضرورة ممارسة جميع الأطراف أقصى قدر من ضبط النفس من أجل منع اندلاع حريق إقليمي
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