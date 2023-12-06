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ميشال ضاهر لـحوار المرحلة: موازنة العام 2024 هي أسوأ موازنة في الدولة اللبنانية

آخر الأخبار
2023-12-06 | 15:10
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ميشال ضاهر لـحوار المرحلة: موازنة العام 2024 هي أسوأ موازنة في الدولة اللبنانية
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ميشال ضاهر لـحوار المرحلة: موازنة العام 2024 هي أسوأ موازنة في الدولة اللبنانية

 
 
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