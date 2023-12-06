ميشال ضاهر لـحوار المرحلة: موازنة العام 2024 هي أسوأ موازنة في الدولة اللبنانية

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الصادق للـLBCI: إسرائيل لم تدخل معركة وجود قبل طوفان الأقصى وهي لا تخشى الخسارة ما يدفعها لفتح باب المعركة مع لبنان والأساطيل الأميركية تدعمها حينئذ