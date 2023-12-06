ميشال ضاهر لـ"حوار المرحلة": لا يمكن أن نقبل بأن نضع ضريبة زائدة على المواطن ونحن نعدّل على هذه الموازنة وسنصوت عليها بتعديلاتها كلها

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