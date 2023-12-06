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o
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نتانياهو: سمحنا بزيادة "بالحد الأدنى" لإمدادات الوقود إلى غزة منعاً لحصول "انهيار إنساني"
آخر الأخبار
2023-12-06 | 17:56
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نتانياهو: سمحنا بزيادة "بالحد الأدنى" لإمدادات الوقود إلى غزة منعاً لحصول "انهيار إنساني"
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