المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية سام ويربيرغ للـLBCI: لماذا حزب الله المدعوم والممول من ايران يحاول أن يضع الشعب اللبناني في خطر كما فعلت حماس بالشعب الفلسطيني؟

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المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية سام ويربيرغ للـLBCI: صواريخ حزب الله تؤدي الى تصعيد في المنطقة ولبنان ليس طرفا في هذا الصراع في قطاع غزة ولا نريد ان نرى التصعيد من طرف حزب الله او اي طرف آخر