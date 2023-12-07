المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية سام ويربيرغ للـLBCI: صواريخ حزب الله تؤدي الى تصعيد في المنطقة ولبنان ليس طرفا في هذا الصراع في قطاع غزة ولا نريد ان نرى التصعيد من طرف حزب الله او اي طرف آخر

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ويربيرغ للـLBCI: الولايات المتحدة لديها قلق شديد بسبب التصعيدات بين لبنان واسرائيل على الخط الازرق ونحمّل حزب الله مسؤولية التصعيد ولبنان كدولة ليس طرفًا في هذه الحرب ولا نريد ان نرى التصعيد من طرف حزب الله او اي طرف آخر