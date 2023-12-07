ويربيرغ للـLBCI: الولايات المتحدة لديها قلق شديد بسبب التصعيدات بين لبنان واسرائيل على الخط الازرق ونحمّل حزب الله مسؤولية التصعيد ولبنان كدولة ليس طرفًا في هذه الحرب ولا نريد ان نرى التصعيد من طرف حزب الله او اي طرف آخر

غادرا من باريس إلى مؤتمر المناخ في دبي من دون استقلال الطائرة...وهذه الرسالة التي أرادا ايصالها!

غادرا من باريس إلى مؤتمر المناخ في دبي من دون استقلال الطائرة...وهذه الرسالة التي أرادا ايصالها!

المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية سام ويربيرغ للـLBCI: صواريخ حزب الله تؤدي الى تصعيد في المنطقة ولبنان ليس طرفا في هذا الصراع في قطاع غزة ولا نريد ان نرى التصعيد من طرف حزب الله او اي طرف آخر