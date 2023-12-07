مجلس الاتحاد في روسيا يحدد 17 آذار 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية

تحقيق لفرانس برس بشأن الضربة الإسرائيلية على صحافيين في لبنان: "جريمة حرب"

تحقيق لفرانس برس بشأن الضربة الإسرائيلية على صحافيين في لبنان: "جريمة حرب"

أ.ف.ب: منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تعتبران أن الضربة الإسرائيلية على صحافيين في جنوب لبنان تستدعي تحقيقاً في "جريمة حرب"