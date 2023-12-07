البطريرك الراعي يصل الى صور لدعم أهالي الجنوب

الرقص أنقذها من شباك الموت... إليكم قصة المرأة الناجية من السرطان (فيديو)

الرقص أنقذها من شباك الموت... إليكم قصة المرأة الناجية من السرطان (فيديو)

حادثة مروعة في روسيا: مراهقة تطلق النار وتقتل عدد من رفاقها في مدرسة قبل أن تنتحر