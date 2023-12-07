أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أ.ف.ب: البرلمان الدنماركي يقرّ قانونًا يحظر إحراق المصحف

آخر الأخبار
2023-12-07 | 09:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أ.ف.ب: البرلمان الدنماركي يقرّ قانونًا يحظر إحراق المصحف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أ.ف.ب: البرلمان الدنماركي يقرّ قانونًا يحظر إحراق المصحف

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

البرلمان

الدنماركي

قانونًا

إحراق

المصحف

LBCI التالي
ضريبة جديدة بالدولار على "النفايات المنزلية" (الأخبار)
نتانياهو: سمحنا بزيادة "بالحد الأدنى" لإمدادات الوقود إلى غزة منعاً لحصول "انهيار إنساني"
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
12:59

تابعوا النائب جميل السيد في حلقة خاصة مع ماريو عبود الساعة 8:30 مساء عبر شاشة الـLBCI والموقع الالكتروني

LBCI
أخبار دولية
12:53

أرمينيا وأذربيجان تتعهدان اتخاذ خطوات لبناء الثقة وتطبيع العلاقات

LBCI
أخبار دولية
12:52

هل تسبب حرب غزة بركود حاد للاقتصاد الفلسطينيّ؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 7-12-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:53

أرمينيا وأذربيجان تتعهدان اتخاذ خطوات لبناء الثقة وتطبيع العلاقات

LBCI
أخبار دولية
12:52

هل تسبب حرب غزة بركود حاد للاقتصاد الفلسطينيّ؟

LBCI
أخبار لبنان
12:24

مسيرة إسرائيلية استهدفت مركزًا للدفاع المدنيّ في القطاع الغربيّ

LBCI
آخر الأخبار
12:18

الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات سماح الاحتلال الإسرائيلي بمظاهرة لمتطرفين في القدس المحتلة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-07-15

نجم "باب الحارة" يحيى بيازي تقدّم بطلب الموت الرحيم!

LBCI
صحة وتغذية
2023-11-25

فوائد صحية مذهلة للفشار... ما علاقته بالوقاية من الخرف؟!

LBCI
منوعات
2023-11-09

قرر أن يعتذر من حبيبته "المجنونة جدا" على متن الطائرة.... هذا ما فعلته المضيفة لمساعدته!

LBCI
فنّ
2023-07-25

دنيا بطمة تثير الجدل باختفائها.. هل تعرّضت للضرب وتحطيم الأسنان؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:55

جبهة الجنوب تشتعل.. قصف عنيف وغارات جوية اسرائيلية على قرى الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:52

جولة للراعي في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
05:32

الراعي من صور: نخاف من امتداد الحرب ونريد السلام ...ونحيي كل البلدات الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
03:37

تحقيق لفرانس برس بشأن الضربة الإسرائيلية على صحافيين في لبنان: "جريمة حرب"

LBCI
أخبار دولية
17:12

المتحدث باسم الخارجية الأميركية جدد موقف واشنطن من رفض إقامة منطقة عازلة في غزة

LBCI
أخبار دولية
17:06

نتنياهو دعا الصليب الأحمر الدولي الى التوجه الى قطر... لماذا؟

LBCI
أخبار دولية
16:42

المتحدث باسم الجيشِ الإسرائيلي: هاجمنا قيادات لحزب الله في جبهة الشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

البطاقة الخضراء تدخل عالم كرة القدم من الباب العريض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

تعرفوا معنا على "بيت الإستدامة" الإماراتي في المنطقة الخضراء على هامش COP28

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:37

طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات للفترة الممتدة من 14 الحالي ولغاية 10 كانون الثاني المقبل

LBCI
منوعات
13:20

دفعها إلى غرفة جانبية في أحد المطاعم واغتصبها...إليكم ما فعله النادل مع السائحة!

LBCI
منوعات
15:25

وفاة امرأة أمام زوجها خلال شهر العسل...إليكم التفاصيل المروعة!

LBCI
فنّ
07:08

وجيه صقر ينجو من حادث سير مروّع

LBCI
خبر عاجل
14:59

ميشال ضاهر لـحوار المرحلة: مرشحنا الى حد اليوم هو جهاد أزعور واذا دعا الرئيس بري الى جلسة سننتخبه والمواجهة ما زالت بين أزعور وفرنجية وأتمنى أن يكون العماد جوزيف عون الخيار الثالث

LBCI
خبر عاجل
03:29

المتحدث بإسم وزارة الخارجية الاميركية سام ويربيرغ للـLBCI: لا جديد في زيارة هوكستين ولا رابط بين مفاوضات ترسيم الحدود والوضع مع اسرائيل وترسيم الحدود سيؤدي الى فائدة اقتصادية للشعب اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
05:03

عشرات الحالات المرضية في الجاهلية... ماذا يحدث؟

LBCI
خبر عاجل
04:33

الراعي من صور: الحرب غير محصورة في غزّة ونخاف من امتدادها ونريد السلام وسنزور المراجع الإسلامية والمسيحية في المدينة كي نقول للجنوبيين نحن معكم وإلى جانبكم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More