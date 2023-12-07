النائب اللواء جميل السيد للـLBCI: كنت مع التمديد لقائد الجيش لكن عندما اطلعت على النزاعات السياسية حول هذا الملف رأيت أنّه من الأفضل تعيين القائد وفي حال انتُخب رئيس للجمهورية يستطيع تغييره

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