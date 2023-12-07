المقاومة الإسلامية:‏ في الساعة 8:20 من مساء ‏اليوم وأثناء قيام ‏جنديين إسرائيليين بتركيب أجهزة تنصت عسكرية على احدى الرافعات في موقع ‏الراهب استهدفهما مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى ‏إصابة الرافعة وسقوطها ومقتل الجنديين‏

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