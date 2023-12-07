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السيد للـLBCI: لو كنت مكان العماد عون لرفضتُ التمديد لي لأنّ ما يحصل من خلافات حول هذا الملف إهانة للقيادة
آخر الأخبار
2023-12-07 | 14:18
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السيد للـLBCI: لو كنت مكان العماد عون لرفضتُ التمديد لي لأنّ ما يحصل من خلافات حول هذا الملف إهانة للقيادة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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