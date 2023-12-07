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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نشن هجمات قوية في لبنان ونرد على حزب الله وسنرد على كل تهديد من هناك

آخر الأخبار
2023-12-07 | 14:09
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نشن هجمات قوية في لبنان ونرد على حزب الله وسنرد على كل تهديد من هناك
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نشن هجمات قوية في لبنان ونرد على حزب الله وسنرد على كل تهديد من هناك

 
 
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