السيد للـLBCI: من واجبات قائد الجيش عمومًا أن ينسجم مع وزير الدفاع لا العكس ويحق للأخير أن يسجن القائد ستين يومًا في حال المخالفة

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