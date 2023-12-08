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الجيش الاسرائيلي قام بعملية تمشيط من مركز العباد باتجاه وادي هونين
آخر الأخبار
2023-12-08 | 05:35
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الجيش الاسرائيلي قام بعملية تمشيط من مركز العباد باتجاه وادي هونين
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