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الجيش الاسرائيلي قام بعملية تمشيط من مركز العباد باتجاه وادي هونين

آخر الأخبار
2023-12-08 | 05:35
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الجيش الاسرائيلي قام بعملية تمشيط من مركز العباد باتجاه وادي هونين
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الجيش الاسرائيلي قام بعملية تمشيط من مركز العباد باتجاه وادي هونين

 
 
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