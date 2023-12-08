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الجيش الاسرائيلي يطلق قذائف مدفعية باتجاه الفرديس خلف منزل أحد المواطنين بالتزامن مع اطلاق رشقة صواريخ من راشيا الفخار
آخر الأخبار
2023-12-08 | 09:07
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الجيش الاسرائيلي يطلق قذائف مدفعية باتجاه الفرديس خلف منزل أحد المواطنين بالتزامن مع اطلاق رشقة صواريخ من راشيا الفخار
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