أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
12
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
19
o
الجنوب
19
o
البقاع
12
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قصف اسرائيلي يستهدف بستان داخل بلدة الناقورة واطراف بلده الضهيرة والاطراف الغربية لبلدة طيرحرفا
آخر الأخبار
2023-12-08 | 10:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قصف اسرائيلي يستهدف بستان داخل بلدة الناقورة واطراف بلده الضهيرة والاطراف الغربية لبلدة طيرحرفا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
اسرائيلي
يستهدف
بستان
الناقورة
واطراف
الضهيرة
والاطراف
الغربية
لبلدة
طيرحرفا
التالي
أسرار الصحف 8-12-2023
بلينكن: يجب وضع الأسس اللازمة لسلام دائم بين الفلسطينيين وإسرائيل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:43
المقاومة الإسلامية تنعى علي ادريس سلمان "عباس" من بلدة عرمتى في جنوب لبنان
آخر الأخبار
12:43
المقاومة الإسلامية تنعى علي ادريس سلمان "عباس" من بلدة عرمتى في جنوب لبنان
0
منوعات
12:40
"لم أخلق لأعاني"... شابة ترفض إنجاب طفل إلا إذا دفع لها شريكها هذا المبلغ الخيالي وبهذه الشروط!
منوعات
12:40
"لم أخلق لأعاني"... شابة ترفض إنجاب طفل إلا إذا دفع لها شريكها هذا المبلغ الخيالي وبهذه الشروط!
0
آخر الأخبار
12:39
المقاومة الإسلامية تنعى حسن علي دقدوق "جواد" من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان
آخر الأخبار
12:39
المقاومة الإسلامية تنعى حسن علي دقدوق "جواد" من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
12:22
كوب28: رئيس أوبك يدعو الى رفض أي اتفاق "يستهدف" الوقود الأحفوري
آخر الأخبار
12:22
كوب28: رئيس أوبك يدعو الى رفض أي اتفاق "يستهدف" الوقود الأحفوري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:43
المقاومة الإسلامية تنعى علي ادريس سلمان "عباس" من بلدة عرمتى في جنوب لبنان
آخر الأخبار
12:43
المقاومة الإسلامية تنعى علي ادريس سلمان "عباس" من بلدة عرمتى في جنوب لبنان
0
منوعات
12:40
"لم أخلق لأعاني"... شابة ترفض إنجاب طفل إلا إذا دفع لها شريكها هذا المبلغ الخيالي وبهذه الشروط!
منوعات
12:40
"لم أخلق لأعاني"... شابة ترفض إنجاب طفل إلا إذا دفع لها شريكها هذا المبلغ الخيالي وبهذه الشروط!
0
آخر الأخبار
12:39
المقاومة الإسلامية تنعى حسن علي دقدوق "جواد" من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان
آخر الأخبار
12:39
المقاومة الإسلامية تنعى حسن علي دقدوق "جواد" من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
12:22
كوب28: رئيس أوبك يدعو الى رفض أي اتفاق "يستهدف" الوقود الأحفوري
آخر الأخبار
12:22
كوب28: رئيس أوبك يدعو الى رفض أي اتفاق "يستهدف" الوقود الأحفوري
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-04
فقدت حياتها من أجل إنقاذ ابنتها... الأم البطلة رحلت في هجوم مروع لسمكة قرش! (فيديو)
منوعات
2023-12-04
فقدت حياتها من أجل إنقاذ ابنتها... الأم البطلة رحلت في هجوم مروع لسمكة قرش! (فيديو)
0
أمن وقضاء
2023-12-02
تستغل الفتيات عبر تأمين زبائن لهن لإقامة علاقات جنسيّة لقاء المال... تفكيك 3 شبكات لتسهيل الدّعارة وهذه التفاصيل
أمن وقضاء
2023-12-02
تستغل الفتيات عبر تأمين زبائن لهن لإقامة علاقات جنسيّة لقاء المال... تفكيك 3 شبكات لتسهيل الدّعارة وهذه التفاصيل
0
منوعات
2023-12-06
"سأحتفل بعيد الميلاد وحدي بعيداً عن أطفالي"...خطف زوجها طفليها وحرمها منهما لسنوات وهذه القصة كاملة!
منوعات
2023-12-06
"سأحتفل بعيد الميلاد وحدي بعيداً عن أطفالي"...خطف زوجها طفليها وحرمها منهما لسنوات وهذه القصة كاملة!
0
منوعات
2023-12-07
الرقص أنقذها من شباك الموت... إليكم قصة المرأة الناجية من السرطان (فيديو)
منوعات
2023-12-07
الرقص أنقذها من شباك الموت... إليكم قصة المرأة الناجية من السرطان (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
نقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية لاعادة العمل في القطاع
أخبار لبنان
07:59
نقابة عمال وموظفي المعاينة الميكانيكية لاعادة العمل في القطاع
0
أخبار لبنان
07:57
الحاج حسن أطلق حملة التحريج في الضنية لتأمين سلة غذائية تؤمّن الاكتفاء الذاتي
أخبار لبنان
07:57
الحاج حسن أطلق حملة التحريج في الضنية لتأمين سلة غذائية تؤمّن الاكتفاء الذاتي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
تجدد للقصف الاسرائيلي على الحدود الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
07:55
تجدد للقصف الاسرائيلي على الحدود الجنوبية
0
أخبار دولية
06:51
مقاطع فيديو تظهر عشرات المعتقلين الفلسطينيين بملابسهم الداخلية ومعصوبي الأعين
أخبار دولية
06:51
مقاطع فيديو تظهر عشرات المعتقلين الفلسطينيين بملابسهم الداخلية ومعصوبي الأعين
0
آخر الأخبار
01:18
بلينكن يؤيد إجراء "تحقيق معمّق" بشأن استشهاد صحافي وإصابة آخرين في جنوب لبنان
آخر الأخبار
01:18
بلينكن يؤيد إجراء "تحقيق معمّق" بشأن استشهاد صحافي وإصابة آخرين في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
16:58
ليلُ الجنوبِ كما نهارُه .. قصفٌ عنيف وغارات جوية طالت القرى الحدودية
أخبار لبنان
16:58
ليلُ الجنوبِ كما نهارُه .. قصفٌ عنيف وغارات جوية طالت القرى الحدودية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:58
اسرائيل في مرمى المنظمات الدولية بسبب جرائم حرب بحق الصحافيين في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:58
اسرائيل في مرمى المنظمات الدولية بسبب جرائم حرب بحق الصحافيين في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
0
أخبار لبنان
15:20
جميل السيد: أفادني بوصعب بعد لقائه هوكستين ألّا كلامًا واضحًا في قرار ١٧٠١ إلّا بعد انتهاء العمليات كلها
أخبار لبنان
15:20
جميل السيد: أفادني بوصعب بعد لقائه هوكستين ألّا كلامًا واضحًا في قرار ١٧٠١ إلّا بعد انتهاء العمليات كلها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:44
دمار اثر استهداف وسط بلدة العديسة بمسيرة امام سنتر الساحلي (فيديوهات)
أخبار لبنان
06:44
دمار اثر استهداف وسط بلدة العديسة بمسيرة امام سنتر الساحلي (فيديوهات)
2
حال الطقس
23:53
منخفض جوي جديد سيؤثر على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
23:53
منخفض جوي جديد سيؤثر على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
3
فنّ
04:55
أحد نجوم مسلسل "باب الحارة" في ذمة الله... وداعاً!
فنّ
04:55
أحد نجوم مسلسل "باب الحارة" في ذمة الله... وداعاً!
4
منوعات
13:05
طبعت وشماً باللغة العربية... هذا ما حلّ بسائحة أوروبية بعد اكتشافها معنى الكلمة الحقيقي! (فيديو)
منوعات
13:05
طبعت وشماً باللغة العربية... هذا ما حلّ بسائحة أوروبية بعد اكتشافها معنى الكلمة الحقيقي! (فيديو)
5
اقتصاد
02:05
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
02:05
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
6
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
7
فنّ
04:22
ماكولاي كولكين يجتمع مجددًا مع والدته في Home Alone...لن تصدقوا كيف أصبحا بعد كل هذه السنوات! (فيديو)
فنّ
04:22
ماكولاي كولكين يجتمع مجددًا مع والدته في Home Alone...لن تصدقوا كيف أصبحا بعد كل هذه السنوات! (فيديو)
8
أخبار دولية
06:07
الجيش الإسرائيلي لفرانس برس: ضربة 13 تشرين الأول على صحافيين في جنوب لبنان حصلت في "منطقة قتال نشطة"
أخبار دولية
06:07
الجيش الإسرائيلي لفرانس برس: ضربة 13 تشرين الأول على صحافيين في جنوب لبنان حصلت في "منطقة قتال نشطة"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More