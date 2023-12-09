كتائب القسام: قصفنا كيبوتس ماغين برشقة صاروخية

حماس: ما تتصوره إسرائيل بشأن إمكانية تحرير أسراها عبر مغامرات غير محسوبة يؤكد مجددًا عدم إكتراثها بحياتهم

حماس: ما تتصوره إسرائيل بشأن إمكانية تحرير أسراها عبر مغامرات غير محسوبة يؤكد مجددًا عدم إكتراثها بحياتهم

حاجة إلى بلاكيت دم من فئة B+ في مستشفى الروم... للتبرع، الإتصال على: 03211330 أو 71586712