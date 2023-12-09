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كتائب القسام: قصفنا كيبوتس ماغين برشقة صاروخية

آخر الأخبار
2023-12-09 | 07:08
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كتائب القسام: قصفنا كيبوتس ماغين برشقة صاروخية
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كتائب القسام: قصفنا كيبوتس ماغين برشقة صاروخية

 
 
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