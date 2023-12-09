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o
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o
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o
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أردوغان: فيتو أميركا ضد وقف إطلاق النار يظهر مجددا أن الدنيا أكبر من الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن
آخر الأخبار
2023-12-09 | 08:27
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أردوغان: فيتو أميركا ضد وقف إطلاق النار يظهر مجددا أن الدنيا أكبر من الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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