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أ.ب عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: قراصنة مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني اخترقوا منظمات في ولايات أميركية واستهدفوا قواعد بيانات ووحدات تحكم أميركية صنعتها شركة إسرائيلية

آخر الأخبار
2023-12-09 | 16:35
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أ.ب عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: قراصنة مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني اخترقوا منظمات في ولايات أميركية واستهدفوا قواعد بيانات ووحدات تحكم أميركية صنعتها شركة إسرائيلية
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أ.ب عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: قراصنة مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني اخترقوا منظمات في ولايات أميركية واستهدفوا قواعد بيانات ووحدات تحكم أميركية صنعتها شركة إسرائيلية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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