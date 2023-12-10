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رئيس الوزراء القطريّ: ما يحدث في غزة يدفع الشعوب حول العالم إلى توجيه أسئلة مشروعة عن ماهية النظام الدوليّ وغيرها
آخر الأخبار
2023-12-10 | 02:16
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رئيس الوزراء القطريّ: ما يحدث في غزة يدفع الشعوب حول العالم إلى توجيه أسئلة مشروعة عن ماهية النظام الدوليّ وغيرها
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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