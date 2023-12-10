رئيس الوزراء القطريّ: لا بد لنا من وقفة أمام من يريد أن يعيد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين على شكل دينيّ فهذا الصراع كان ولا يزال حول الحق المسلوب أي حق تقرير المصير

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