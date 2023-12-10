الأمين العام للأمم المتحدة: سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوضتا لعدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بغزة

غوتيريز: لن أتخلى عن دعوتي لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة

غوتيريز: لن أتخلى عن دعوتي لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة

رئيس الوزراء القطريّ: لا بد لنا من وقفة أمام من يريد أن يعيد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين على شكل دينيّ فهذا الصراع كان ولا يزال حول الحق المسلوب أي حق تقرير المصير