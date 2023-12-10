سقوط قذيفة إسرائيلية على منزل في حي الرندي في بلدة عيتا الشعب وأخرى على أطراف بلدة الطيبة

المقاومة الاسلامية: قمنا بهجوم جوي بطائرات ‏مسيرة انقضاضية على مقر قيادة مستحدث لجيش الإحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ‏ثكنة يعرا وتم إصابة أهدافها بدقة وأوقعنا عددًا من الإصابات في صفوف جنوده

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