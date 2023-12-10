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تحطّم الزجاج وإلحاق بأضرار في منازل بلدات وقرى جنوبية عديدة نتيجة الغارات الإسرائيلية
آخر الأخبار
2023-12-10 | 06:56
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تحطّم الزجاج وإلحاق بأضرار في منازل بلدات وقرى جنوبية عديدة نتيجة الغارات الإسرائيلية
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