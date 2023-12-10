سقوط جسم مجهول على مسافة من مركز اليونيفيل بالناقورة ويتم التأكد من إذا كان هذا الجسم هو بقايا الصاروخ الاعتراضي من منظومة القبة الحديدية

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