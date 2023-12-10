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بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
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معلومات للـLBCI: قذيفة دبابة اسرائيلية أصابت مركزًا للجيش اللبناني في منطقة الوزاني من دون وقوع اصابات
آخر الأخبار
2023-12-10 | 10:39
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معلومات للـLBCI: قذيفة دبابة اسرائيلية أصابت مركزًا للجيش اللبناني في منطقة الوزاني من دون وقوع اصابات
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