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o
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صفارات الإنذار تدوي في معلوت ترشيحا و محيطها في الجليل الغربيّ
آخر الأخبار
2023-12-11 | 00:44
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صفارات الإنذار تدوي في معلوت ترشيحا و محيطها في الجليل الغربيّ
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