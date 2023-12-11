الخارجية الإيرانية: لن نتدخل في تحديد مصير الشعب الفلسطينيّ والحلول السياسية يجب أن تمثل إرادة الفلسطينيين

الخارجية الإيرانية: الإدارة الأميركية أثبتت أنها تقف في وجه المجتمع الدوليّ وليست طرفًا لحل هذه الأزمة

الخارجية الإيرانية: الإدارة الأميركية أثبتت أنها تقف في وجه المجتمع الدوليّ وليست طرفًا لحل هذه الأزمة

اختفى خاتمها الثمين في أحد أشهر فنادق فرنسا... بعد اتهامات بالسرقة: المكان الذي ظهر فيه الخاتم صادم!