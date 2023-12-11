أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
15
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
15
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كتائب القسام: جددنا قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين
آخر الأخبار
2023-12-11 | 08:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كتائب القسام: جددنا قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
القسام:
جددنا
برشقة
صاروخية
المجازر
الصهيونية
المدنيين
التالي
ضربات إسرائيلية في محيط دمشق
اعتقدت أنها مصابة بالانفلوانزا حتى أصيبت بجرح كبير في مؤخرتها: هذا ما حصل معها!
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:01
باريس تدعو إلى تجنّب أي تصعيد إقليمي في البحر الأحمر
أخبار دولية
10:01
باريس تدعو إلى تجنّب أي تصعيد إقليمي في البحر الأحمر
0
منوعات
10:00
في مشهد طريف...شاهدوا ماذا فعل هذا الفيل في المقهى! (صور)
منوعات
10:00
في مشهد طريف...شاهدوا ماذا فعل هذا الفيل في المقهى! (صور)
0
أخبار دولية
09:58
رئيس مؤتمر المناخ سلطان الجابر: ما زال لدينا الكثير من العمل
أخبار دولية
09:58
رئيس مؤتمر المناخ سلطان الجابر: ما زال لدينا الكثير من العمل
0
فنّ
09:55
"باربي" يتصدر السباق إلى جوائز "غولدن غلوب" بتسعة ترشيحات
فنّ
09:55
"باربي" يتصدر السباق إلى جوائز "غولدن غلوب" بتسعة ترشيحات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
10:06
هل يجب غسل الأسنان صباحاً قبل الإفطار أم بعده؟
صحة وتغذية
10:06
هل يجب غسل الأسنان صباحاً قبل الإفطار أم بعده؟
0
أخبار دولية
10:01
باريس تدعو إلى تجنّب أي تصعيد إقليمي في البحر الأحمر
أخبار دولية
10:01
باريس تدعو إلى تجنّب أي تصعيد إقليمي في البحر الأحمر
0
منوعات
10:00
في مشهد طريف...شاهدوا ماذا فعل هذا الفيل في المقهى! (صور)
منوعات
10:00
في مشهد طريف...شاهدوا ماذا فعل هذا الفيل في المقهى! (صور)
0
فنّ
09:55
"باربي" يتصدر السباق إلى جوائز "غولدن غلوب" بتسعة ترشيحات
فنّ
09:55
"باربي" يتصدر السباق إلى جوائز "غولدن غلوب" بتسعة ترشيحات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:11
ضغوط و"ألغام" في طريق التمديد لقائد الجيش (الاخبار)
صحف اليوم
00:11
ضغوط و"ألغام" في طريق التمديد لقائد الجيش (الاخبار)
0
آخر الأخبار
2023-12-10
سقوط قذيفة إسرائيلية على منزل في حي الرندي في بلدة عيتا الشعب وأخرى على أطراف بلدة الطيبة
آخر الأخبار
2023-12-10
سقوط قذيفة إسرائيلية على منزل في حي الرندي في بلدة عيتا الشعب وأخرى على أطراف بلدة الطيبة
0
منوعات
2023-12-08
أرسلت له حبيبته رسالة اعتذار عن خيانتها... فنشرها مصححة مع ملاحظات باللون الأحمر!
منوعات
2023-12-08
أرسلت له حبيبته رسالة اعتذار عن خيانتها... فنشرها مصححة مع ملاحظات باللون الأحمر!
0
منوعات
09:40
خاطف وقاتل أطفال تلاعب بالمحققين على مدى سنوات...وهذه هي الجرائم التي ارتكبها!
منوعات
09:40
خاطف وقاتل أطفال تلاعب بالمحققين على مدى سنوات...وهذه هي الجرائم التي ارتكبها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:21
مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ: أغلبية الدول تريد المضي قدما لتحقيق المزيد من الطموح حول حماية البيئة من التلوث
أخبار دولية
08:21
مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ: أغلبية الدول تريد المضي قدما لتحقيق المزيد من الطموح حول حماية البيئة من التلوث
0
أخبار لبنان
08:04
عدد من القذائف سقط اليوم على مختلف البلدات الجنوبية...
أخبار لبنان
08:04
عدد من القذائف سقط اليوم على مختلف البلدات الجنوبية...
0
أخبار لبنان
07:15
عبد الهادي: ما يجري من مقاومة إٍسلامية أم فلسطينية له ظروفه وقواعد تنظمه
أخبار لبنان
07:15
عبد الهادي: ما يجري من مقاومة إٍسلامية أم فلسطينية له ظروفه وقواعد تنظمه
0
أخبار لبنان
07:13
ما تفاصيل الاجتماع الذي دعا إليه بري؟ وما أهدافه؟
أخبار لبنان
07:13
ما تفاصيل الاجتماع الذي دعا إليه بري؟ وما أهدافه؟
0
أخبار لبنان
07:08
تجاوب محليّ مع المطالبة العالمية... إضراب تضامنًا مع غزة
أخبار لبنان
07:08
تجاوب محليّ مع المطالبة العالمية... إضراب تضامنًا مع غزة
0
أخبار دولية
06:10
كتائب القسام تؤكّد قصفها تل أبيب
أخبار دولية
06:10
كتائب القسام تؤكّد قصفها تل أبيب
0
آخر الأخبار
05:40
سقوط عدد من القذائف على حمى راشيا الفخار - الفرديس
آخر الأخبار
05:40
سقوط عدد من القذائف على حمى راشيا الفخار - الفرديس
0
آخر الأخبار
04:49
غارة إسرائيلية شُنّت على أطراف الريحان شمال الليطاني
آخر الأخبار
04:49
غارة إسرائيلية شُنّت على أطراف الريحان شمال الليطاني
0
أخبار لبنان
03:36
وزارة التربية تقفل أبوابها أيضًا تضامنًا مع غزة
أخبار لبنان
03:36
وزارة التربية تقفل أبوابها أيضًا تضامنًا مع غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:08
اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم غد الاثنين 11-12-2023 تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة
خبر عاجل
12:08
اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم غد الاثنين 11-12-2023 تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة
2
خبر عاجل
08:01
بري يدعو إلى جلسة تشريعية لدرس المشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من اللجان عند الساعة 11:00 من يوم الخميس الواقع في 14/12/2023
خبر عاجل
08:01
بري يدعو إلى جلسة تشريعية لدرس المشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من اللجان عند الساعة 11:00 من يوم الخميس الواقع في 14/12/2023
3
خبر عاجل
12:50
جمعية مصارف لبنان تعلن إقفال المصارف غدًا الإثنين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني
خبر عاجل
12:50
جمعية مصارف لبنان تعلن إقفال المصارف غدًا الإثنين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني
4
خبر عاجل
15:09
الأمن العام: التوقف عن إستقبال كافة معاملات المواطنين والرعايا العرب والأجانب في كل دوائر ومراكز الأمن العام غدًا
خبر عاجل
15:09
الأمن العام: التوقف عن إستقبال كافة معاملات المواطنين والرعايا العرب والأجانب في كل دوائر ومراكز الأمن العام غدًا
5
منوعات
16:02
امرأة تتبنى جروًا بعد أن أسقطه نسر في حديقتها... ثم اكتشفت الحقيقة: لم يكن كلبًا عادياً؟!
منوعات
16:02
امرأة تتبنى جروًا بعد أن أسقطه نسر في حديقتها... ثم اكتشفت الحقيقة: لم يكن كلبًا عادياً؟!
6
أخبار لبنان
12:22
وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة غدًا
أخبار لبنان
12:22
وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة غدًا
7
تقارير نشرة الاخبار
17:01
الجيش الإسرائيلي يعلق على اللقطات التي تظهر عشرات الفلسطينيين مجردين من ملابسهم
تقارير نشرة الاخبار
17:01
الجيش الإسرائيلي يعلق على اللقطات التي تظهر عشرات الفلسطينيين مجردين من ملابسهم
8
خبر عاجل
15:00
وزارة الأشغال: توقف الأعمال في المرافىء اللبنانية كافة غدًا تضامنًا مع فلسطين والبلدات الحدودية اللبنانية
خبر عاجل
15:00
وزارة الأشغال: توقف الأعمال في المرافىء اللبنانية كافة غدًا تضامنًا مع فلسطين والبلدات الحدودية اللبنانية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More