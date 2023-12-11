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نتنياهو في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست: إسرائيل ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن بغزة بعد الحرب
آخر الأخبار
2023-12-11 | 10:15
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نتنياهو في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست: إسرائيل ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن بغزة بعد الحرب
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