أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مدير مستشفى كمال عدوان بشمال غزة للجزيرة: لا كهرباء ولا ماء ولا غذاء في المستشفى

آخر الأخبار
2023-12-11 | 10:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مدير مستشفى كمال عدوان بشمال غزة للجزيرة: لا كهرباء ولا ماء ولا غذاء في المستشفى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مدير مستشفى كمال عدوان بشمال غزة للجزيرة: لا كهرباء ولا ماء ولا غذاء في المستشفى

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

مستشفى

عدوان

بشمال

للجزيرة:

كهرباء

المستشفى

LBCI التالي
ضربات إسرائيلية في محيط دمشق
اعتقدت أنها مصابة بالانفلوانزا حتى أصيبت بجرح كبير في مؤخرتها: هذا ما حصل معها!
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

وفد غربي في رفح… ماذا يفعل؟

LBCI
أخبار دولية
13:40

الإضراب الشامل من أجل قطاع غزة… كيف انطلق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لبنان يقفل مؤسساته نصرة لغزة وسط تجاوب عالمي خجول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

لبناني يحصد جائزة نوابغ العرب‬ عن فئة الهندسة والتكنولوجيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

وفد غربي في رفح… ماذا يفعل؟

LBCI
آخر الأخبار
13:07

وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل منفتحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حزب الله إذا تضمن منطقة آمنة على الحدود وضمانات (رويترز)

LBCI
أخبار دولية
12:55

البيت الأبيض يعرب عن قلقه البالغ حيال صعوبة تحديد مكان المعارض الروسي اليكسي نافالني

LBCI
آخر الأخبار
12:39

غالانت: الحرب ستنتهي عندما نحقق أهدافها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:44

مشاجرة بدأت بسبب القمامة وانتهت بشكل مأساوي... إليكم ما حصل!

LBCI
أمن وقضاء
2023-11-15

سناء محمد هشام عزو غادرت ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

LBCI
أمن وقضاء
2023-11-17

إحسان محمد جفال خرج ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
منوعات
2023-12-08

تزوجا بأغرب طريقة ممكنة... هذا ما حصل داخل مغسل السيارات! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

وفد غربي في رفح… ماذا يفعل؟

LBCI
أخبار دولية
13:40

الإضراب الشامل من أجل قطاع غزة… كيف انطلق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لبنان يقفل مؤسساته نصرة لغزة وسط تجاوب عالمي خجول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

لبناني يحصد جائزة نوابغ العرب‬ عن فئة الهندسة والتكنولوجيا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:52

مقدمة النشرة المسائية 11/12/2023

LBCI
أخبار دولية
08:21

مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ: أغلبية الدول تريد المضي قدما لتحقيق المزيد من الطموح حول حماية البيئة من التلوث

LBCI
أخبار لبنان
08:04

عدد من القذائف سقط اليوم على مختلف البلدات الجنوبية...

LBCI
أخبار لبنان
07:15

عبد الهادي: ما يجري من مقاومة إٍسلامية أم فلسطينية له ظروفه وقواعد تنظمه

LBCI
أخبار لبنان
07:13

ما تفاصيل الاجتماع الذي دعا إليه بري؟ وما أهدافه؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:01

بري يدعو إلى جلسة تشريعية لدرس المشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من اللجان عند الساعة 11:00 من يوم الخميس الواقع في 14/12/2023

LBCI
فنّ
05:36

الجمهور يسأل زوج ماريتا الحلاني: "من هلق شلحتوا المحابس؟" (صورة)

LBCI
خبر عاجل
15:09

الأمن العام: التوقف عن إستقبال كافة معاملات المواطنين والرعايا العرب والأجانب في كل دوائر ومراكز الأمن العام غدًا

LBCI
منوعات
16:02

امرأة تتبنى جروًا بعد أن أسقطه نسر في حديقتها... ثم اكتشفت الحقيقة: لم يكن كلبًا عادياً؟!

LBCI
منوعات
07:07

اشتريا منزلاً في فرنسا بـ 12 ألف يورو من دون رؤيته... إليكم ما حدث بعدها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:01

الجيش الإسرائيلي يعلق على اللقطات التي تظهر عشرات الفلسطينيين مجردين من ملابسهم

LBCI
خبر عاجل
15:00

وزارة الأشغال: توقف الأعمال في المرافىء اللبنانية كافة غدًا تضامنًا مع فلسطين والبلدات الحدودية اللبنانية

LBCI
منوعات
08:00

"وصلت إلى منزل صامت"... اتصلت بها شقيقتها طلبا للمساعدة بعد شجار مع زوجها: "كنت في طريقي ولكن بعد فوات الأوان"!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More