البنتاغون: اطلعنا على التقارير بشأن استخدام إسرائيل قذائف الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان ولا نستطيع التحقق إن كانت القذائف أميركية ولم نزود إسرائيل بها منذ 7 تشرين الأول

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