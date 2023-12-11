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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمع مشاة للجنود الإسرائيلية في حرج شتولا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة
آخر الأخبار
2023-12-11 | 13:56
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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمع مشاة للجنود الإسرائيلية في حرج شتولا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة
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