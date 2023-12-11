فراس حمدان لـ "عشرين 30": علينا ان نحاسب ولا حلّ الا باستراتيجية دفاعية ويجب خلق رأي عام دولي للضغط من أجل وقف اطلاق النار

الخارجية الإيرانية: لن نتدخل في تحديد مصير الشعب الفلسطينيّ والحلول السياسية يجب أن تمثل إرادة الفلسطينيين

الخارجية الإيرانية: لن نتدخل في تحديد مصير الشعب الفلسطينيّ والحلول السياسية يجب أن تمثل إرادة الفلسطينيين

اختفى خاتمها الثمين في أحد أشهر فنادق فرنسا... بعد اتهامات بالسرقة: المكان الذي ظهر فيه الخاتم صادم!