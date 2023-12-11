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21
o
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o
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النائب غسان حاصباني لـ "عشرين 30": علينا أن نتنبّه من ردات الفعل التي من الممكن أن تكون مدمرة للبنان
آخر الأخبار
2023-12-11 | 15:23
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النائب غسان حاصباني لـ "عشرين 30": علينا أن نتنبّه من ردات الفعل التي من الممكن أن تكون مدمرة للبنان
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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