حاصباني لـ "عشرين 30": نتّجه الى مرحلة من المماطلة والمراوغة عبر ما يسمى "قواعد الاشتباك" حفاظاً على ماء الوجه لتطويل امد اللجوء الى لحظة الاشتباك الحقيقي ريثما يتوضّح المشهد في غزة

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